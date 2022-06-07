«Милан» в ближайшее время подпишет контракт с Ориги и выкупит Флоренци

Руководство «Милана» в скором времени клуб подпишет контракт с бывшим нападающим «Ливерпуля» Дивоком Ориги. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Кроме того, по информации источника, руководство «россонери» выкупит у «Ромы» защитника Алессандро Флоренци.

27-летний Ориги выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В конце сезона бельгийский нападающий покинул команду свободным агентом, что подтвердил наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.



В 175 матчах за «Ливерпуль» Ориги забил 41 мяч и отдал 18 результативных передач. Вместе с командой футболист выиграл шесть турниров, включая английскую Премьер-лигу (АПЛ) и Лигу чемпионов.

Фанаты «Милана» празднуют первое чемпионство команды за 11 лет на улицах города. Видеоролик: