«Милан» в ближайшее время подпишет контракт с Ориги и выкупит Флоренци
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Руководство «Милана» в скором времени клуб подпишет контракт с бывшим нападающим «Ливерпуля» Дивоком Ориги. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
Кроме того, по информации источника, руководство «россонери» выкупит у «Ромы» защитника Алессандро Флоренци.
27-летний Ориги выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В конце сезона бельгийский нападающий покинул команду свободным агентом, что подтвердил наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.
В 175 матчах за «Ливерпуль» Ориги забил 41 мяч и отдал 18 результативных передач. Вместе с командой футболист выиграл шесть турниров, включая английскую Премьер-лигу (АПЛ) и Лигу чемпионов.
Фанаты «Милана» празднуют первое чемпионство команды за 11 лет на улицах города. Видеоролик:
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