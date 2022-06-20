Курбан Бердыев возглавил иранский «Трактор»
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Иранский «Трактор» объявил о назначении Курбана Бердыева на посты главного тренера и технического директора.
Напомним, 6 июня тренер покинул «Кайрат». 69-летний Бердыев возглавлял алма-атинскую команду с лета 2021 года. В 32 матчах под его руководством «Кайрат» одержал 14 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Вместе с Бердыевым «Кайрат» стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана и обладателем Кубка Казахстана.
Ранее Бердыев тренировал казанский «Рубин», «Ростов» и другие команды. Вместе с казанцами Бердыев дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и два раза Суперкубок. В «Ростове» Бердыеву удалось стать серебряным призёром РПЛ.
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