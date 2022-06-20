«Барселона» подписала лучшую футболистку 2020 года в мире Люси Бронз

«Барселона» объявила о подписании Люси Бронз в качестве свободного агента. 30-летняя защитница заключила контракт с каталонцами на два года. Ранее Бронз покинула «Манчестер Сити» по истечении срока контракта.
Бронз провела два прошлых сезона в Женской суперлиге после своего перехода в «Манчестер Сити» из «Лиона» в 2020 году, сыграв в составе «горожан» 111 матчей.
Первое появление футболистки в «Манчестер Сити» произошло в 2016 году, после того как она покинула «Ливерпуль». Бронз помогла «горожанам» завоевать первый титул Женской суперлиги в 2016 году.
«Я очень рада играть за такой клуб, как «Барселона» — один из самых больших клубов мира. Очень хочу начать работать с командой. После пары обсуждений нельзя сказать нет «Барсе», — прокомментировала свой переход Бронз.
- 20 июня 2022
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