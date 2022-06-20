Гаджиев: если нет еврокубков, почему бы не расширить РПЛ? Ресурсов в России достаточно

Российский специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением об отказе большинства клубов РПЛ от расширения лиги до 18 команд в сезоне-2023/2024.
«Я не понимаю решение тех, кто проголосовал против расширения лиги. Можно было сделать оговорку, если мы будем участвовать в международных турнирах, то расширение делать невыгодно, так как нам будет тяжело уместить все матчи в календарь. Но если нет еврокубков, почему бы не расширить лигу? Ведь ресурсов у нас в стране достаточно? Но тут важен такой момент, что есть определённые критерии, по которым определяется допуск команды к выступлению в Премьер-Лиге. Но если команда соответствует этим критериям, то почему она не должна участвовать в Премьер-Лиге? Расширение лиги поспособствует развитию нашего футбола. 18 команд – это нормальное количество команд для нашего чемпионата. Я за расширение Премьер-Лиги, но там должны играть клубы, которые получили лицензию на участие в высшем дивизионе», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 20 июня 2022
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