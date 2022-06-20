Паршивлюк: Шварц говорил, что видит во мне хорошего тренера

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о возможном получении тренерской лицензии.



«В принципе, этот момент мы обсуждали с Сандро, когда он ещё был главным тренером «Динамо». В наших индивидуальных беседах Шварц говорил, что видит во мне хорошего тренера. Это настоящий аванс со стороны такого человека, как Сандро. Понятно, что он льстил мне.

Я и до этого думал о тренерской профессии, и сейчас чаще прихожу к выводу, что нужно выучиться на тренера, чтобы лучше понимать обратную сторону происходящего в футболе. Хотелось бы поподробнее окунуться в эту тему и при возможности параллельно с игровой карьерой, конечно, пока есть время, отучиться на тренера, чтобы быть в курсе всего. Не хочется забегать вперёд и зарекаться, что я точно стану тренером, но иметь представление и понимание, понравится мне это или не понравится, хотелось бы. Да, такие планы есть», — приводит слова Паршивлюка пресс-служба «Динамо».