Сергей Паршивлюк поделился эмоциями от продления контракта с «Динамо»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал продление контракта с московским клубом.

«Я, конечно, рад, что ещё на один сезон продолжаю выступления за «Динамо». Уже здесь три года, поэтому всё стало мне так знакомо и дорого – и партнёры, и сотрудники клуба. Поэтому я безумно рад, что остаюсь в «Динамо» ещё на год.

После последнего сезона осталось чувство огромной недосказанности. Все эти три года мы идём по лестнице вверх, начиная с игры, которую мы демонстрировали, и результатов, которых мы добивались. Последний год получился с дёгтем в конце. Хочется, чтобы четвёртый год, что я нахожусь в «Динамо», тоже продолжил традицию улучшения наших спортивных результатов и игры. Нужно соответствовать прошлому сезону, учитывая то, чего мы добились и каким коллективом мы стали. Если это всё останется и приложим ещё больше из того, чего нам не хватило в концовке, новый сезон будет лучше», — приводит слова Паршивлюка пресс-служба «Динамо».