Райан Гиггз заявил об уходе с поста главного тренера сборной Уэльса

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз объявил о том, что покидает свой пост.
«После долгих размышлений я немедленно покидаю свой пост главного тренера сборной Уэльса. Для меня было честью и привилегией руководить сборной своей страны, но я считаю абсолютно правильным то, что теперь футбольная ассоциация Уэльса, тренерский штаб и игроки смогут готовиться к турниру с уверенностью, ясностью и без спекуляций вокруг должности их главного тренера.
Как было широко разрекламировано, я не признал себя виновным в уголовных обвинениях, рассматриваемых в Королевском суде Манчестера. Хотя я уверен в нашем судебном процессе, надеялся, что дело будет рассмотрено раньше, чтобы я мог возобновить свои управленческие обязанности.
Я не хочу, чтобы продолжающийся интерес к этому делу каким-либо образом повлиял, дестабилизировал или поставил под угрозу подготовку страны к чемпионату мира. Мне посчастливилось насладиться несколькими незабываемыми моментами за три года моего руководства национальной командой. Я горжусь своим послужным списком и всегда буду дорожить теми особыми временами», — приводит заявление Гиггза Sky Sports.
Напомним, Райан Гиггз был обвинён в нападении на свою бывшую девушку в ноябре 2020 года. В скором времени должно состояться судебное разбирательство по этому делу.
- 20 июня 2022
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