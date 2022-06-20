Райан Гиггз заявил об уходе с поста главного тренера сборной Уэльса

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз объявил о том, что покидает свой пост.

«После долгих размышлений я немедленно покидаю свой пост главного тренера сборной Уэльса. Для меня было честью и привилегией руководить сборной своей страны, но я считаю абсолютно правильным то, что теперь футбольная ассоциация Уэльса, тренерский штаб и игроки смогут готовиться к турниру с уверенностью, ясностью и без спекуляций вокруг должности их главного тренера.

Как было широко разрекламировано, я не признал себя виновным в уголовных обвинениях, рассматриваемых в Королевском суде Манчестера. Хотя я уверен в нашем судебном процессе, надеялся, что дело будет рассмотрено раньше, чтобы я мог возобновить свои управленческие обязанности.

Я не хочу, чтобы продолжающийся интерес к этому делу каким-либо образом повлиял, дестабилизировал или поставил под угрозу подготовку страны к чемпионату мира. Мне посчастливилось насладиться несколькими незабываемыми моментами за три года моего руководства национальной командой. Я горжусь своим послужным списком и всегда буду дорожить теми особыми временами», — приводит заявление Гиггза Sky Sports.

Напомним, Райан Гиггз был обвинён в нападении на свою бывшую девушку в ноябре 2020 года. В скором времени должно состояться судебное разбирательство по этому делу.