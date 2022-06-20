Райан Гиггз покинет пост главного тренера сборной Уэльса

Легенда «Манчестер Юнайтед» и главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз покинет свой пост из-за предстоящего суда по делу о нападении на свою бывшую девушку. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что наставник валлийской сборной не хочет, чтобы его ситуация отвлекала футболистов национальной команды от выступления на первом с 1958 года чемпионате мира для сборной Уэльса. Отмечается, что официально об уходе Гиггза будет объявлено в ближайшие дни.

В сообщении также подчёркивается, что Райан Гиггз отрицает все обвинения и намерен защищать своё имя в суде до самого конца. Обвинения в адрес валлийца были выдвинуты в 2020 году, и всё это время руководил сборной и. о. главного тренера Роб Пейдж. Однако после того, как разбирательство затянулось, Гиггз принял решение покинуть сборную на постоянной основе.