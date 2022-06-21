«Марсель» вступил в гонку за форвардом «Интера»

Нападающий «Интера» Алексис Санчес может продолжить карьеру во французском «Марселе». Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли в течение нескольких дней находился в постоянном контакте с игроком сборной Чили. Сампаоли как тренер и Санчес как игрок вместе выигрывали Кубок Америки в 2015 году в составе сборной Чили.
Ранее появлялась информация, что на Алексиса Санчеса также претендуют мадридский «Атлетико», «Астон Вилла» и «Барселона». Главным препятствием для подписания Санчеса «Марселем» может стать зарплата игрока, которая сейчас в Милане составляет по разным данным € 7 млн. Тем не менее приход Хавьера Рибалты на руководящую должность в клубе может помочь привлечь опытного чилийца в стан «Марселя».
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