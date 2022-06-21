В подписании Андрея Ярмоленко заинтересованы клубы АПЛ, США и Саудовской Аравии

На бывшего нападающего «Вест Хэм Юнайтед» Андрея Ярмоленко претендуют сразу несколько клубов. Об этом сообщает украинский журналист Виктор Вацко на своём YouTube-канале.
Отмечается, что интерес к подписанию 32-летнего форварда имеет новичок английской Премьер-лиги – «Фулхэм». Также футболиста сборной Украины хотят видеть в своём составе клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» и команды из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Кроме того, украинца готов подписать саудовский «Аль-Шабаб».
По окончании сезона-2021/2022 у форварда истекло соглашение с «Вест Хэмом», он стал свободным агентом. В минувшей кампании Ярмоленко в 32 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее полузащитник выступал за дортмундскую «Боруссию», киевское «Динамо» и «Десну» из Чернигова.
В 2009 году Ярмоленко дебютировал за сборную Украины, сыграв с тех пор в 109 матчах, забив 45 голов и отдав 25 результативных передач.
- 21 июня 2022
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