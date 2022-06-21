Хлусевич отказался комментировать возможный бойкот «Спартаком» Суперкубка

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич отказался комментировать возможный бойкот московской командой матча за Суперкубок России.

«Бойкот Суперкубка? Не комментирую», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что «Спартак» не станет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом». На итоговое решение клуба повлиял звонок от одного из высокопоставленных сотрудников администрации президента.



Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.