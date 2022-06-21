Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хлусевич отказался комментировать возможный бойкот «Спартаком» Суперкубка

Хлусевич отказался комментировать возможный бойкот «Спартаком» Суперкубка
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич отказался комментировать возможный бойкот московской командой матча за Суперкубок России.

«Бойкот Суперкубка? Не комментирую», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что «Спартак» не станет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом». На итоговое решение клуба повлиял звонок от одного из высокопоставленных сотрудников администрации президента.

Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.

Новость по теме
Источник: «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022