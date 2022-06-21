«Милан» заинтересован в переходе полузащитника «Ривер Плейт»

Полузащитник «Ривер Плейт» Энцо Фернандес попал в сферу интересов «Милана». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, 21-летний игрок может быть приобретён миланской командой, если Ренату Саншеш из «Лилля» выберет другой клуб. Сообщалось, что Саншеш может перейти во французский «ПСЖ».

Также отмечается, что игроком «Ривер Плейт» интересуется португальская «Бенфика». Сообщается, что аргентинский клуб будет вынужден расстаться с игроком, если кто-то активирует пункт выкупа футболиста, который составляет € 25 млн.

В нынешнем сезоне Энцо Фернандес сыграл за «Ривер Плейт» 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.