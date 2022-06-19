«ПСЖ» пытается перехватить Ренату Саншеша у «Милана»

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш попал в сферу интересов «ПСЖ». Спортивный директор парижан Луис Кампос ведёт переговоры с 24-летним португальским игроком. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Саншеш был близок к переходу в стан парижского клуба начиная с января. Сообщается, что стороны уже согласовали условия личного контракта, однако ещё не заключили сделку с нынешним клубом Ренату Саншеша «Лиллем».

Ранее сообщалось, что «Милан» близок к подписанию чемпиона Европы 2016 года.

Отмечается также, что именно Луис Кампос привёл Саншеша в «Лилль» в 2019 году и помог талантливому португальцу реанимировать карьеру после неудачных периодов в «Баварии» и «Суонси». Полузащитник стал чемпионом Франции с «Лиллем» в сезоне-2020/2021.