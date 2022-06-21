«Интер» предложил «Арсеналу» обменяться футболистами

Миланский «Интер» заинтересован в подписании защитника лондонского «Арсенала» Габриэла и предлагает «канонирам» обменять бразильца на Стефана де Врея и денежную доплату. Об этом сообщает Calciomercatoweb.it.

24-летний Габриэл перешёл в «Арсенал» в 2020 году из «Лилля». В минувшем сезоне бразильский защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забив пять голов. Соглашение между Габриэлом и «Арсеналом» истекает в 2025 году.

30-летний де Врей играет в составе «Интера» с 2018 года. В сезоне-2021/2022 нидерландский футболист за 41 матч забил гол и отдал результативную передачу. Контракт Стефана с командой истекает в конце следующего сезона.

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