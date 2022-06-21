«Интер» предложил «Арсеналу» обменяться футболистами
Поделиться
Миланский «Интер» заинтересован в подписании защитника лондонского «Арсенала» Габриэла и предлагает «канонирам» обменять бразильца на Стефана де Врея и денежную доплату. Об этом сообщает Calciomercatoweb.it.
24-летний Габриэл перешёл в «Арсенал» в 2020 году из «Лилля». В минувшем сезоне бразильский защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забив пять голов. Соглашение между Габриэлом и «Арсеналом» истекает в 2025 году.
30-летний де Врей играет в составе «Интера» с 2018 года. В сезоне-2021/2022 нидерландский футболист за 41 матч забил гол и отдал результативную передачу. Контракт Стефана с командой истекает в конце следующего сезона.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео:
Комментарии
- 21 июня 2022
-
12:20
-
12:14
-
12:14
-
12:08
-
12:07
-
12:04
-
11:50
-
11:49
-
11:45
-
11:41
-
11:37
-
11:28
-
11:27
-
11:21
-
11:20
-
11:20
-
11:15
-
11:14
-
11:09
-
11:07
-
11:06
-
11:06
-
11:03
-
10:59
-
10:50
-
10:49
-
10:31
-
10:30
-
10:28
-
10:28
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
10:15
-
10:14
Партнерский контент