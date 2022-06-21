В «Спартаке» сообщили, что Павел Маслов начал тренироваться в общей группе

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов рассказал, что защитник команды Павел Маслов возобновил тренировки в общей группе.

«Маслов готов, начал тренироваться в общей группе», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

22-летний Маслов из-за травмы ни разу не вышел на поле по ходу минувшего сезона. В структуре «Спартака» воспитанник ЦСКА оказался в 2018 году, перейдя из «Тюмени». Всего в 39 матчах за основную команду красно-белых Маслов отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.



Сегодня, 21 июня, игроки московского «Спартака» проходят медосмотр перед началом сезона-2022/2023. 9 июля подопечные Гильермо Абаскаля проведут первый официальный матч, сыграв с «Зенитом» в Суперкубке России.