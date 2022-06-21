Соболев: понял, что Кубка маловато. Хочется ещё со «Спартаком» и Суперкубок выиграть

Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что хочет выиграть с клубом Суперкубок России.

«Суперкубок — возможность выиграть трофей. Мы играли Кубок. Я понял, что этого мало. Хочется ещё со «Спартаком» и Суперкубок выиграть», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, московский «Спартак» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли стал обладателем Кубка России по итогам сезона-2021/2022. В финальном матче красно-белые обыграли столичное «Динамо» со счётом 2:1. Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отличился забитым мячом в финальной встрече.

По итогам минувшего сезона московский «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.