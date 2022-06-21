Джикия объяснил, зачем вместе с Соболевым основал футбольную команду «БейБеги»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия объяснил, зачем вместе с нападающим клуба Александром Соболевым основал футбольную команду «БейБеги».



«Соболев сказал про двух президентов? Слишком высоко он взял. Стоит отметить тот факт, что мы в первую очередь футболисты московского «Спартака» и наша основная деятельность — играть за «Спартак». То, чем мы занимаемся в свободное время, где мы нашли хорошую деятельность и можем хорошо проводить время, при этом собрать команду, устроить туда ребят, которые сидят без дела и могут… Не будем этого скрывать — заработать небольшую копеечку, которую можно принести домой, то почему бы и нет. Мы даём людям то, что они любят и за что могут получать удовольствие, зарабатывать деньги.



Наши ребята? Это футболисты, друзья, которые проходят в команду, мы их просматриваем. Есть коллеги по цеху, которые не могут попасть, пробиться, зацепиться. Поэтому, чтобы не пропадал их 10-летний, 15-летний опыт, мы их просматриваем, почему бы и нет. Хотим собрать хорошую команду, которая будет конкурировать.



Сыграть за свою команду, как Денис Глушаков? У меня есть контракт со «Спартаком», где всё прописано. Поэтому не думаю, что мне позволено сыграть за свою команду в сезоне, но если это будет в отпуске, как я сделал это сейчас с командой «Балашиха», то почему бы и нет», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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