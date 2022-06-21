Соболев: слышал ли фамилию Абаскаля? Честно, я ранее не знал Виторию, Тедеско и Ваноли

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о новом главном тренере Гильермо Абаскале.

«Честно, не смотрел. О назначении я узнал дней через пять, потому что отдыхал. Сегодня познакомимся, он нам всё расскажет и покажет на сборах. Моя первая реакция? Слышал ли фамилию Абаскаля? Честно, я не знал ранее и Виторию, Тедеско, Ваноли. Но когда ты с ними работаешь, ты с ними знакомишься. Сейчас новый тренер, новые требования, будем вникать», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сезон-2021/2022 «Спартак» начинал под руководством Руя Витории. Соглашение с португальским специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон в декабре. Через несколько дней на его должность был назначен Паоло Ваноли, который привёл команду к победе в Кубке России. 9 июня было объявлено об уходе Ваноли, через день — о назначении Абаскаля.