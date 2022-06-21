Винисиус: Неймар — лучший игрок сборной Бразилии. Чем он старше, тем больше на него давят

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о своём соотечественнике — форварде «Пари Сен-Жермен» Неймаре.



«Это лучший игрок сборной Бразилии. Соперники всегда чуть больше сосредоточены на нём, и он просит нас забегать в свободные зоны. У него прекрасные навыки, которые позволяют находить нас передачами.



Неймар делает всё для меня, он отличный друг. И для молодых игроков. Чем старше он становится, тем большее давление на него оказывается. Он называет это ответственностью. Он снимает её с нас, с тех, кто приходит в сборную. Играть за национальную команду – давление, но мы привыкаем к этому», — цитирует Винисиуса AS.



Ранее сообщалось, что Неймар может завершить карьеру в сборной Бразилии после чемпионата мира, который пройдёт в этом году в Катаре. Национальная команда Бразилии сыграет в группе G со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.