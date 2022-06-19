Родриго: Неймар сказал мне: «Когда покину сборную Бразилии, 10-й номер будет твоим»

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс сообщил, что форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар назвал его своим преемником в национальной команде.



«Неймар сказал мне: «Когда я покину сборную, 10-й номер будет твоим». Я даже не знал, что ему сказать. Я ответил, что ему нужно ещё немного поиграть за национальную команду, что не стоит торопиться. Потом он рассмеялся», — приводит слова Родриго Mundo Deportivo со ссылкой на подкаст PodPah.



Ранее сообщалось, что Неймар может завершить карьеру в сборной Бразилии после чемпионата мира, который пройдёт в этом году в Катаре. Национальная команда Бразилии сыграет в группе G со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.