Созин: думаю, с лета 2023-го российские команды вернутся в мировой спорт

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о последнем решении ФИФА по иностранным футболистам и об отстранении российских клубов и команд от международных соревнований.

«Я принял эту новость с оптимизмом. Когда хоккейную сборную России отстранили от участия на два года, то это был некий ориентир по общему запрету на наших спортсменов. Это моё внутреннее ощущение.



Сегодняшнее решение ФИФА разрешить легионерам приостановить контракты подтверждает, что российский спорт в своей массе будет отстранён на два года. Сделаю предположение – с лета 2023-го российские команды окончательно вернутся в мировой спорт. А пока надо потерпеть. Я не знаю мыслей чиновников из ФИФА, но думаю, будет именно так.



Да, на биатлон и лыжи давят больше, там могут сроки быть и выше, но в основной массе – так. Так что не надо искать выходы в Азию или Африку. Да, даже год остановит развитие нашего футбола, но так сложилось», — приводит слова Созина корреспондент «Чемпионата».