Рюдигер: надеюсь, Анчелотти поможет мне выиграть ещё одну Лигу чемпионов

Новичок мадридского «Реала» защитник Антонио Рюдигер признался, что считает честью работу под руководством главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.



«Анчелотти играет ключевую роль в «Реале». После разговора с ним я понял, что хочу быть здесь. Для меня большая честь работать с Карло Анчелотти. Убеждён, что могу многому у него научиться, и надеюсь, что он поможет мне выиграть ещё одну Лигу чемпионов. Я всегда говорил, что Лига чемпионов — это турнир «Реала», потому что именно там эта команда показывает своё истинное лицо», — приводит слова Рюдигера пресс-служба «Реала».



Напомним, 29-летний Рюдигер перешёл в «Реал» в статусе свободного агента, подписав с командой контракт на пять лет. С 2017 года немецкий футболист выступал в составе лондонского «Челси». В Англии Рюдигер выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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