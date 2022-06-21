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Секс между неженатыми людьми будет запрещён на ЧМ-2022 в Катаре

Секс между неженатыми людьми будет запрещён на ЧМ-2022 в Катаре
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Секс между людьми, не вступившими в брак, будет официально запрещён для футболистов, персонала и фанатов на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, такой запрет вводится впервые в истории чемпионатов мира по футболу. За нарушение установленных правил может грозить семь лет лишения свободы.

Организатор ЧМ-2022 был назван в 2010 году в Цюрихе, Швейцария. Несмотря на скандалы, связанные с нарушением прав человека и коррупцией, ФИФА опровергла все данные о возможном переносе мундиаля в другую страну.

Напомним, чемпионат мира по футболу в Катаре стартует уже этой осенью – он пройдёт с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах. Это первый мундиаль, который будет проведён на Ближнем Востоке, а также первый в стране с мусульманским большинством.

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