Стала известна сумма, за которую «Урал» может выкупить капитана «Спартака-2»

«Урал» может выкупить права на капитана «Спартака-2» Фаниля Сунгатулина за 15 млн рублей. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Перед уходом 20-летний футболист заключил с московской командой новый контракт, у екатеринбуржцев есть опция выкупа хавбека.
Сунгатулин — воспитанник красно-белых. За первую команду Фаниль дебютировал в мае 2022 года в матче Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:2). Всего Сунгатулин принял участие в 91 игре за команды структуры «Спартака», в которых отличился дважды и отдал семь результативных передач. 20-летний футболист в минувшем сезоне был капитаном «Спартака-2», выступавшего в ФНЛ. В составе команды он провёл 32 матча, забил один мяч и отдал три голевые передачи.
Напомним, «Урал» завершил минувший сезон в чемпионате России на 12-й позиции турнирной таблицы, «Спартак» расположился на две строчки выше.
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