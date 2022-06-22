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Юрий Газинский: не будет отношения, что без еврокубков мы ничего не хотим

Юрий Газинский: не будет отношения, что без еврокубков мы ничего не хотим
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Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Отсутствие еврокубков сейчас — жуть. Но от нас ничего не зависит, таковы реалии. Хотя мне сложно судить, насколько это повлияет на мотивацию ребят, честно. Вот взять ребят из «Краснодара». Там почти все — молодые, у них первый сезон в РПЛ. Они будут настраиваться и рвать в каждом матче, не сомневайтесь. Нет еврокубков, но они не перестанут из-за этого играть и стараться.

Опытные ребята вроде Леши Ионова или Сереги Петрова — профессионалы. Да любой футболист относится серьёзно. Не будет отношения, что без еврокубков мы ничего не хотим. Это призовые места, медали, карьера футболиста не настолько долгая, чтобы этим пренебрегать. Ведь никому не хочется потом говорить: «Да, вот поиграл, 5-6 место позанимал и всё». Хочется что-то завоевать», — цитирует Газинского «Матч ТВ».

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