Газинский – об уходе из «Краснодара»: вопрос вообще не в деньгах

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал свой уход из стана «быков».



«Никаких секретов и сложностей: договор закончился, его не продлили. Клуб посчитал нужным не продлевать. Я же не могу спросить: «Почему не будете?» Все, окей. Агент позвонил и сказал, что так.



Вообще между ним и клубом был диалог, поначалу вроде бы планировалось продление, агент приехал на переговоры, но почти сразу при встрече сказали, что договор продлять не планируют. Очевидно, что не рассчитывают. Если бы рассчитывали, то продлили.



Вопрос вообще не в деньгах. Был разговор, чтобы агент приехал обсудить условия, он приехал и без переговоров ему сказали, что продлевать договор не планируют. Это всё», — цитирует Газинского «Матч ТВ».



32-летний Газинский защищал цвета «Краснодара» с лета 2013 года. Хавбек провел за клуб 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 голевых передач.