Сын Лилиана Тюрама интересен потенциальному новому тренеру «ПСЖ»
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Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам-Юльен попал в сферу интересов «ПСЖ». Потенциальный новый главный тренер парижан Кристоф Галтье заинтересован в приглашении сына известного в прошлом защитника сборной Франции Лилиана Тюрама в парижский клуб. Об этом сообщает Get French Football News.
Ранее президент «ПСЖ» подтвердил факт переговоров с наставником «Ниццы» Кристофом Галтье. По информации источника, Галтье уже приступил к формированию списка трансферных целей на летний дозаявочный период.
Отмечается, что полузащитник молодёжной сборной Франции провёл сильный сезон под руководством Кристофа Галтье в «Ницце». Кефрен Тюрам в минувшем сезоне провёл 36 матчей в Лиге 1, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
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