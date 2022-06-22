«Переговоры были непростыми». Спортивный директор «Баварии» — о деталях трансфера Мане

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о том, как шли переговоры о трансфере нападающего Садио Мане из «Ливерпуля» в немецкий клуб.



«Идея пришла ко мне, когда я сидел в своём саду с другими представителями «Баварии» и агентами Сержа Гнабри. Не секрет, что мы вели переговоры, потому что хотим продлить контракт с Гнабри. Именно тогда впервые было упомянуто имя Мане, так как его представляет Бьорн Беземер, агент Гнабри. Во время переговоров я подумал про себя: «А ведь это возможно!» Когда Бьорн уходил, я спросил его, насколько велики шансы устроить этот трансфер. Когда услышал, что Садио отверг все предложения «Ливерпуля» о продлении контракта, сразу же заинтересовался. Уже через два дня я, Юлиан Нагельсман и Марко Неппе летели в Ливерпуль.



Я был готов работать над этим трансфером день и ночь, потому что видел интерес со стороны Садио. Спортивный директор «Ливерпуля» Джулиан Уорд поддерживал эту идею с самого начала. Садио принял нас у себя дома. Он был расслаблен, встретил нас в шортах и с манго в руках. Он улыбался и поприветствовал нас по-немецки. Атмосфера была приятной, у меня сразу возникло хорошее предчувствие.



Садио и его агенты всегда были справедливы к «Ливерпулю». Поэтому люди в клубе были готовы заключить сделку. Явное желание Мане присоединиться к нам тоже сыграло свою роль. Переговоры с Уордом были непростыми, но мы относились друг к другу с уважением. Я также благодарен Оливеру Кану, с которым мы были в полной гармонии. Это была настоящая командная работа», — приводит слова Салихамиджича Sport Bild.