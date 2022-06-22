Садио Мане попрощался с болельщиками «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Садио Мане попрощался с болельщиками мерсисайдцев.



«Сейчас сложно подобрать нужные формулировки. Просто хочется поблагодарить вас за последние шесть лет, которые были успешными. Вы всегда были рядом. Спасибо за взлёты и падения. Я никогда этого не забуду. Ещё раз благодарю», – написал Мане в своей социальной сети.

Напомним, Садио Мане выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016 году перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане в 269 встречах забил 120 голов и сделал 48 результативных передач. Сегодня, 22 июня, «Бавария» объявила о заключении контракта с Мане. Соглашение сенегальского футболиста с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.



В завершившемся сезоне мюнхенцы стали чемпионами страны.