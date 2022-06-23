Источник: у «Зенита» есть варианты двусторонней аренды Юри Алберто

Нападающий Юри Алберто может уйти из «Зенита» в аренду в один из бразильских клубов. Сине-бело-голубые имеют несколько предложений по двусторонней аренде футболиста, сообщает «Спорт-экспресс».

Двусторонняя аренда подразумевает под собой обмен Алберто на ряд игроков из бразильских клубов. Согласно сведениям источника, во время рассмотрения предложений и ведения переговоров Юри Алберто останется на родине, где будет работать по индивидуальной программе.

Ранее СМИ приписывали интерес к Юри Алберто бразильскому «Коринтиансу». Алберто сыграл в 11 матчах РПЛ сезона-2021/2022, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», в котором ставший чемпионом России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны — московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.