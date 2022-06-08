Зачем клубу Бакаев и кто заменит лидеров? 5 вопросов к трансферной кампании «Зенита»

В летнее трансферное окно мы не ждём многого от российских клубов после отстранения нашей страны от еврокубков, но «Зенит» как обладатель самого крупного бюджета в РПЛ должен сделать пару-тройку внушительных приобретений. Тем более если количество матчей в сезоне не сократится, а разыгрываемых дома трофеев станет три – золото чемпионата, Кубок России и Кубок лиги. Однако пока сине-бело-голубые только теряют игроков, причём без компенсации: ушёл на правах свободного агента Артём Дзюба, ушёл Магомед Оздоев, и ещё по ходу второй части сезона ушёл Ярослав Ракицкий. Основная обойма команды Сергея Семака сократилась с 23 футболистов (три вратаря плюс полевые – по два человека на каждую позицию) до 20. И, кажется, даже в самом петербургском клубе до сих пор не определились с тем, как и кого заменят.

Кто заменит Дзюбу в «Зените»?

«Зенит» расстался с Дзюбой, и это значит, что команда потеряла 13 голов. Именно столько забил в прошедшем сезоне экс-капитан сборной России. Следовательно, нужен новый нападающий, который положит столько же мячей, а в идеале побольше. Надеяться провести весь сезон с двумя центрфорвардами – Юри Алберто и Иваном Сергеевым – даже в случае перехода на схему 4-3-3 как на основную, было бы неоправданным риском. Травма или длительная дисквалификация кого-то из этого дуэта лишит тренера возможности усиливать атаку по ходу игры.

Новостей об интересе чемпионов России к тому или иному нападающему просто нет. Тут и не поймёшь, какого плана форвард нужен сине-бело-голубым. По логики вещей – «дзюбозаменитель». То есть высокий, мощный столб, способный цепляться за мячи, выигрывать «второй этаж» у чужих ворот и забивать головой. С другой стороны, «Зениту» не помешал бы снайпер, обладающий высокой скоростью. Ведь тот же Сергеев, например, скорее игрок штрафной, и убегать в контратаках от защитников за счёт быстрых ног он вряд ли будет.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто заменит Ракицкого в «Зените»?

Если в лице Дзюбы чемпионы России потеряли своего лучшего бомбардира и лучшего ассистента прошлого сезона (Артём отдал 10 голевых передач), то в лице Ракицкого не только одного из сильнейших центральных защитников РПЛ, но ещё и игрока, от которого во многом зависело начало зенитовских атак. Таким первым пасом, как у Ярослава, мало кто и в Европе обладает. Поскольку украинец попрощался с Санкт-Петербургом уже после закрытия зимнего трансферного окна, купить кого-то ему на замену не могли. Позицию стали закрывать номинальный левый защитник Дуглас Сантос и арендованный у «Кайрата» Нуралы Алип, чей уровень, объективно говоря, пока не соответствует основе «Зенита».

Тем не менее сине-бело-голубые как будто и не смотрят на рынок левоногих центральных защитников. Возможно, в клубе надеются на то, что наконец выздоровеет и останется в России Деян Ловрен, и тогда в обороне будет действовать связка Ловрен – Чистяков. Либо в центр окончательно передвинут Дугласа Сантоса, а слева начнёт стабильно выходить доросший у Семака до сборной Данил Круговой. Фигуры-то можно двигать, но от этого их не станет больше.

Кто из легионеров уйдёт из «Зенита»?

Это вообще главный вопрос летнего трансферного окна для чемпионов России. Потому что игра сегодняшней команды Семака построена на сильных качествах легионеров – они делают разницу в РПЛ. Бразильцы и их агенты пока все как один говорят о своём желании продолжать сотрудничество с клубом. В принципе, ожидаемо. У Дугласа Сантоса, Клаудиньо и Юри Алберто до переезда в «Зенит» вообще не было еврокубков в карьере, они наверняка готовы пережить ещё год без Лиги чемпионов и Лиги Европы. Малкому же, будем откровенны, едва ли где-то положат такую зарплату, как в Санкт-Петербурге.

Ловрен, несмотря на коллективный «высокий прессинг» на родине, тоже не просит досрочно расторгнуть контракт с «Зенитом». Да и спрос на хорвата, скорее всего, минимальный. А вот Вильмаром Барриосом, как говорят, интересуется «Бетис». Испанцы, очевидно, оценили опорника в очных встречах в Лиге Европы, где команда Семака благодаря легионерами переигрывала соперника. Для сине-бело-голубых уход колумбийца будет большой проблемой, его почти невозможно заменить.

Вильмар Барриос Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кто заменит Оздоева в «Зените»?

Классический пример, доказывающий, что у Семака играют сильнейшие, а не те, чья трансферная стоимость выше – история Оздоева. Первый сезон у молодого российского тренера Магомед начинал глухим запасным, а на поле выходили Матиас Краневиттер, Эрнани, Клаудио Маркизио. Потом Семак убедился, что Оздоев полезнее, и центрхав надолго превратился в игрока основы. Теперь же самому Магомеду непросто было выиграть конкуренцию у Вендела, Клаудиньо, Далера Кузяева. Поэтому он ушёл.

Оздоев ушёл, и в обойме «Зенита» появилась дыра. Кем её заткнут – непонятно. Появлялась информация о возможном возвращении воспитанника петербургского клуба Кирилла Кравцова, но тому настолько пошла на пользу аренда, что невольно задаёшься вопросом: не будет ли лучше для самого Кравцова продолжать стабильно играть и прогрессировать в другом клубе РПЛ? «Зениту» же логичнее задуматься о покупке готового к конкуренции хотя бы с Кузяевым зрелого центрхава. Есть и южноамериканский рынок: не стоит забывать, что у сине-бело-голубых заполнены лишь семь из 13 легионерских мест в заявке.

Кто будет основным вратарём «Зенита»?

Собственно, о ситуации с голкиперами в «Зените» мы писали накануне, так что повторяться не будем. Прочитайте этот текст:

На сегодняшний день, то есть менее чем за неделю до начала предсезонной подготовки, известно только об одном готовящемся трансфере чемпионов России – подписании на правах свободного агента Зелимхана Бакаева. В то же время были запущены слухи о возможном переходе Андрея Мостового в «Локомотив» в случае трансфера экс-спартаковца. Гендиректор петербургского клуба Александр Медведев не подтвердил возможную продажу вингера сине-бело-голубых. Действительно, размен Мостового на Бакаева несёт в себе определённую опасность: если брать результативность Андрея и Зелимхана за последние два сезона РПЛ, то «Зенит» потеряет ещё 10 голов.

Мостовой с момента возвращения из «Сочи» забил 11 мячей в чемпионате, а Бакаев за тот же период – лишь один, да и тот с пенальти. Экс-спартаковец лучше проявил себя как ассистент. Но чтобы передачи Зелимхана становились результативными, клуб должен приобрести для Семака нового забивного нападающего. Очевидно, легионера, так как среди российских форвардов подходящих кандидатур не видно.