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Трансферы Европы, лето-2022: Витсель переходит в «Атлетико» – подробности, как «Зенит» отказывался продавать Акселя

Как грамотно «Зенит» отказывал «Атлетико»! Но испанцы всё же провернут трансфер мечты
Полина Куимова
Как грамотно «Зенит» отказывал «Атлетико»
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Бывшая звезда РПЛ Витсель переходит в испанский топ-клуб.

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель близок к переходу в «Атлетико»: бельгийское издание RTBF сообщило, что соглашение будет подписано на год с опцией продления ещё на сезон. В Мадрид Витсель переедет на правах свободного агента: ещё в мае главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе объявил, что продлевать контракт с бельгийцем не будут, несмотря на то что он «замечательный игрок и провёл много больших матчей за клуб».

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«Атлетико» давно пытался приобрести Витселя. Но дважды получал отказ – «Зенит» не хотел его отпускать

Витсель перешёл в «Зенит» в 2012 году за € 40 млн из «Бенфики»: полузащитник в то время считался одной из желанных трансферных целей, поэтому подписание российским клубом молодого таланта было мегауспешной сделкой. Несмотря на критику (сумма всё-таки для РПЛ немаленькая), потраченные на него миллионы впоследствии себя оправдали – Витсель стал одним из лучших легионеров в истории петербургского клуба. Он отлично читал игру и создавал нужный баланс между атакой и полузащитой, был хорош и с мячом, и без него, а ещё оказывался в правильное время в правильном месте. Но этой истории не было бы, если бы не Лука Модрич – именно из-за него Витсель не перешёл в «Реал» в 2012-м.

Тем летом в бельгийце был заинтересован мадридский клуб, который тогда возглавлял Жозе Моуринью. «Реал» положил глаз на Витселя ещё весной: он впечатлил руководство команды своей игрой за «Бенфику», и его рассматривали на замену Нури Шахину. В августе Marca утверждала: стороны согласовали все условия, и контракт вот-вот будет подписан, но вместо этого «Реал» объявил о переходе Модрича. Испанцы написали, что Моуринью держал вариант с Витселем на случай, если переговоры с хорватом сложатся неудачно. Однако «Тоттенхэм» отпустил Модрича, поэтому «Реал» завернул сделку с Витселем.

«Когда это произошло, мне не было смысла туда переходить, – рассказывал бельгиец в 2018-м. – Незадолго до закрытия трансферного окна мне позвонил «Зенит». У нас были хорошие переговоры с ответственными людьми, и в итоге я согласился. Я открытый человек и не боялся России».

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Однако интерес из Европы к Витселю с его переездом в Санкт-Петербург не угас: в сезоне-2013/2014 «Зенит» играл в Лиге чемпионов с «Атлетико» – в обоих матчах полузащитник провёл по 90 минут. Своими выступлениями Витсель привлёк внимание Диего Симеоне, и летом 2014-го мадридский клуб пришёл к руководству «Зенита» с предложением о выкупе полузащитника, а заодно об аренде Кристиана Ансальди. Но в ответ услышал категоричный отказ.

Аксель Витсель

Аксель Витсель

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Зимой пошли слухи, что Витселя хочет «Ювентус» – итальянская пресса полгода бомбила новостями: стороны договорились на € 18 млн, потом уже на € 25 млн, в мае сумма возросла до € 30 млн. С открытием трансферного окна возможности «Юве» упали до € 22 млн, и в итоге переход не состоялся. После были «Милан», «Челси», «Тоттенхэм», а в декабре 2015-го снова с предложением вышел «Атлетико». И снова отказ.

Летом 2016-го у Витселя оставался год контракта с «Зенитом», и к клубу опять обратился «Ювентус». На этот раз всё было максимально близко, но вновь не срослось.

«Я уже прошел медобследование, и оставалось только подписать контракт, – вспоминал Аксель. – Я ждал целый день в офисе в Турине, но «Зенит» сказал мне возвращаться. Наверное, это был знак судьбы. Возможно, было неподходящее время».

Сейчас «Атлетико» ближе всего к подписанию Витселя. Долго же клуб ждал: бельгиец отыграл полтора года в Китае, а потом ещё четыре — в «Боруссии»

«Зенит» поступил грамотно, отказывая «Атлетико». Витсель принёс большую пользу сине-бело-голубым и помог клубу хорошо заработать в лучшей в истории петербуржцев Лиге чемпионов сезона-2015/2016. Потом «Зенит» выгодно продал Акселя в Китай: за € 20 млн всего за полгода до завершения контракта.

Финансовый консультант Витселя совершенно восхитительно объяснил решение своего клиента выбрать китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с зарплатой € 15 млн в год: «Аксель — очень умный парень. Вот уже два года он является акционером LindSky Aviation. После окончания карьеры Аксель будет её генеральным директором. Когда-то в будущем. И тот факт, что Аксель выбрал Китай, не говорит о том, что он думает только о финансовой составляющей. Это решение было принято с учётом будущего Витселя после окончания футбольной карьеры».

Бельгиец собирался продвигать компанию, в которую вложился, на китайском рынке, вот только отыграл он за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» ровно половину срока контракта, а почти сразу после отъезда из Китая продал свою долю в бизнесе. «Я подписал контракт на три года и подумал: «Хорошо, проведу три года в Китае, а затем вернусь в Европу». Но в итоге я пробыл там всего полтора года. В футболе никогда не знаешь наверняка», — сказал Витсель, добавив, что ушел из «Бенфики» в «Зенит» всего через год, несмотря на подписание пятилетнего контракта c лиссабонским клубом.

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Сознание Витселя перевернулось во время ЧМ-2018: он рассказывал, что во время турнира понял, как сильно горит возвращением в Европу. «Играть на полных стадионах, чтобы были атмосфера, эмоции… Я соскучился по высшему уровню», – говорил он.

При подписании контракта с китайским клубом, полузащитник сборной Бельгии обеспечил себе запасной вариант: в его соглашении был пункт о выкупе прав за € 20 млн. Именно им и воспользовалась тем летом «Боруссия». Но получилось у клуба не сразу: китайцы не хотели отпускать Витселя, поэтому утверждали, что условие действует только тогда, когда в Китае открыто трансферное окно – либо зимой до конца февраля, либо летом до 13 июля. Разбирались с боссами «Тяньцзинь Цюаньцзянь» адвокаты Витселя, которые всё же смогли убедить руководство клуба разрешить дело в пользу бельгийца.

Аксель Витсель

Аксель Витсель

Фото: Matt Roberts/Getty Images

Дортмунд был не единственным вариантом: агент Пол Стефани рассказывал, что Витселя хотели «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Наполи». «Но я сказал Акселю: «В Дортмунде ты №1, в «Манчестере» — один из многих. И в «Наполи» тоже». Я знаю из очень хорошего источника: главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сказал, что хочет Витселя, но не в первую очередь. В конце концов, Аксель ответил: «Сделай мне одолжение, закончи всё как можно быстрее, потому что я действительно хочу поехать в Дортмунд».

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Сперва к этому трансферу болельщики «Боруссии» отнеслись скептически: футболист, поигравший в Китае, которому вот-вот исполнится 30 – это не соотносилось со стратегией клуба, который набирал перспективную молодёжь. Сомнений добавляла высокая зарплата. Но уже спустя пару месяцев стало очевидно, что клуб не ошибся с выбором полузащитника: Витсель был стабилен и надёжен. Главный тренер Люсьен Фавр был очень им доволен и строил вокруг бельгийца всю игру, полагаясь на его лучшие качества, которые полузащитник использовал по максимуму.

Немецкая пресса вносила Витселя в число лучших полузащитников Бундеслиги несколько лет подряд, но в последнем сезоне он совсем затух и почти не играл. Вероятно, спада не было бы ещё долго, если бы не серьёзная травма зимой 2021-го: разрыв ахиллова сухожилия. Витселя успешно прооперировали, тем не менее на восстановление ушло почти полгода.

«Я сразу подумал, что ситуация дерьмовая, — говорил футболист. — Я не мог опираться на ногу. Сразу понял, что у меня разрыв ахиллова сухожилия и предстоят месяцы реабилитации. У меня было два варианта. Я опускаю руки и думаю: «Что же мне делать? Сколько времени это займет?». Или отношусь к этому с позитивом: «Бог хранил меня 16 лет, это была моя первая серьёзная травма, поэтому я не мог злиться. Бог защищал меня так долго». Я выбрал второй вариант».

У Витселя была мотивация в виде Евро-2020, на котором он очень хотел сыграть. Даже его отец не верил в быстрое восстановление: говорил, что попасть на турнир ему поможет только чудо. Но Витселю помог он сам: впахивал как безумный, а ради реабилитации даже уехал от беременной жены, чтобы не кататься каждый день по 120 км из города в город. «Несколько недель у меня были ментальные проблемы. Но теперь благодаря этим жертвам я на Евро», – говорил он, когда стартовал турнир.

Аксель Витсель

Аксель Витсель

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

После чемпионата Европы Витселя снова захотел «Ювентус», однако до сделки в летнее трансферное окно не дошло. Ходили слухи про зиму, но снова нет: по данным Calciomercato.com, спортивный директор клуба Федерико Керубини не хочет брать игроков старше 30 лет, несмотря на заинтересованность тренера Массимилиано Аллегри в Витселе.

Зато интерес проявил «Атлетико». Симеоне всегда нравился бельгиец, а после ухода из команды Эктора Эрреры желание приобрести Витселя снова стало актуальным. Мадридский клуб наконец-то осуществит свою давнюю мечту, забрав игрока, за которым так долго и безрезультатно гонялся.

И в этот раз «Атлетико» не помешает ничьё руководство.

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