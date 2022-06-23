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Исландская футболистка: шокирует, что на ЧЕ в Англии будем играть на тренировочных полях

Исландская футболистка: шокирует, что на ЧЕ в Англии будем играть на тренировочных полях
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Звезда женской сборной Исландии по футболу Сара Бьорк Гуннарсдоттир выразила разочарование вместимостью стадионов, на которых будут сыграны матчи чемпионата Европы, который пройдёт этим летом в Англии.

«Я расстроена теми аренами, на которых мы будем играть. Это шокирует — играем в Англии, стране с огромными стадионами, а мы вынуждены играть на тренировочных объектах с вместимостью в районе четырёх тысяч зрителей («Академи Стэдиум» вмещает семь тысяч болельщиков. — Прим. «Чемпионата»). Это очень неприятно, не такого отношения мы заслуживаем. Они не были готовы к тому, что может быть продано более четырёх тысяч билетов, это неуважительно по отношению к женскому футболу.

Возможно, на матч сборной Исландии могли бы прийти до 20 тысяч болельщиков. А в этой ситуации даже членам моей семьи было сложно купить билеты, они были распроданы, как только появились (после одного из этапов продаж. — Прим. «Чемпионата»)», — рассказала футболистка в подкасте Their Pitch.

Два из трёх матчей сборной Исландии на групповом турнире пройдут на тренировочном поле академии «Манчестер Сити». В них команда встретится со сборными Италии и Бельгии. Третьим соперником Исландии по группе будет Франция — матч будет сыгран на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме.

Турнир пройдёт с 6 июля по 31 июля.

С чего вы взяли, что женский футбол должен быть похож на мужской? Грубый стереотип! С чего вы взяли, что женский футбол должен быть похож на мужской? Грубый стереотип!
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