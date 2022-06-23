Баженов: Зиньковский — отличный трансфер для «Спартака». В РПЛ мало таких игроков

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

«Приобретение Зиньковского – хорошее, логичное решение. Новый опыт для Антона. Ему будет и интересно, и сложно. В таких условиях он ещё не работал. Будет давление, общественное мнение определённого вида. Будут спрашивать с него здесь и сейчас.



Будет интересно наблюдать за ним. Хороший футболист с отличными качествами. При всём уважении к «Крыльям» из Самары он должен был перейти в большие команды. Отличный трансфер для «Спартака». Всё в его руках. Игрок сборной России, молодой, который может обыграть один в один. В нашем чемпионате таких игроков мало.



Может ли Зиньковский выйти в Суперкубке? Почему нет? Можно ответить на этот вопрос только после сборов. Ну и, конечно, выбор будет за главным тренером», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.