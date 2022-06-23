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Чемпионат Европы по футболу среди женщин — 2022: состав групп, расписание турнира

Чемпионат Европы по футболу среди женщин — 2022: состав групп, расписание турнира
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6 июля 2022 года стартует чемпионат Европы по футболу 2022 года среди женщин. Турнир пройдёт с 6 по 31 июля в Англии. Изначально ЧЕ-2022 должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года, но был перенесён из-за пандемии коронавируса.

В группе А сыграют национальные команды Англии, Австрии, Норвегии и Северной Ирландии.

В группе B находятся сборные Германии, Дании, Испании и Финляндии.

Группа С включает в себя национальные сборные Нидерландов, Швеции, Швейцарии и Португалии.

В группе D встретятся команды Франции, Италии, Бельгии и Исландии.

ЧЕ-2022 - финальный раунд (ж)

Действующим чемпионом Европы является национальная команда Нидерландов. Сборная России пробилась на турнир, но была отстранена от участия, её место заняла Португалия.

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