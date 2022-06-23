Чемпионат Европы по футболу среди женщин — 2022: состав групп, расписание турнира

6 июля 2022 года стартует чемпионат Европы по футболу 2022 года среди женщин. Турнир пройдёт с 6 по 31 июля в Англии. Изначально ЧЕ-2022 должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года, но был перенесён из-за пандемии коронавируса.



В группе А сыграют национальные команды Англии, Австрии, Норвегии и Северной Ирландии.



В группе B находятся сборные Германии, Дании, Испании и Финляндии.



Группа С включает в себя национальные сборные Нидерландов, Швеции, Швейцарии и Португалии.



В группе D встретятся команды Франции, Италии, Бельгии и Исландии.

Действующим чемпионом Европы является национальная команда Нидерландов. Сборная России пробилась на турнир, но была отстранена от участия, её место заняла Португалия.