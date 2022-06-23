Кротов: в «Нижнем Новгороде» мне легко, как будто я здесь был уже не первый год

Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов рассказал об общении с одноклубниками в новой команде.

«Пришли к выводу с семьей и агентом, что «Нижний Новгород» — хороший вариант для меня. Есть все условия для того, чтобы играть в футбол и показывать хороший результат. Крепкая команда, хорошие игроки. Я надеюсь, что сработаемся, и все будет хорошо и будет много побед. Здесь есть ребята, с кем я играл, и те, кого знаю с детства.

Мы были с Игорем Горбуновым в интернате. С Николаем Калинским мы тоже играли в одной команде. С Дмитрием Стоцким в «Уфе» мы были долгое время. Артура Нигматуллина знаю. То есть ребята приняли хорошо. Мне легко, как будто я здесь был уже не первый год», — цитирует Кротова «Матч ТВ».