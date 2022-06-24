Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может перейти в «Реал»

Южнокорейский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает в соцсетях журналист Руди Галетти.



По информации источника, «сливочные» следят за несколькими игроками атаки. Футболист сборной Южной Кореи входит в список кандидатов на трансфер.



Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм Хотспур» с 2015 года, когда перешёл из «Байера» за € 30 млн. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.



В сезоне-2021/2022 форвард сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 10 результативных передач. Сон Хын Мин разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Англии с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.