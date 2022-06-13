Отец Сон Хын Мина: сын должен работать усерднее. Я всегда хочу, чтобы он был на 10% лучше

Сон Ун Чжун, отец нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина, рассказал о своих ожиданиях от игры сына.

«Мой сын должен работать усерднее и добиваться большего прогресса. Если он доволен тем, чего достиг сейчас, кризис не за горами. Он всегда должен стараться быть лучше, чтобы оставаться в хорошей форме, не так ли? Вместо того, чтобы радоваться его нынешнему состоянию, я всегда хочу, чтобы он был на 10% лучше.

Сон Хын Мин должен играть солидную роль в одном из лучших клубов мира. Именно тогда он станет игроком мирового класса. Как я уже говорил, сын должен работать на 10% лучше по всем направлениям, чтобы достичь этой цели», — приводит слова Сон Ун Чжуна CGTN.

Напомним, южнокорейский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Форвард «шпор» разделил данное звание с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. У египтянина и корейца по 23 гола в 35 матчах чемпионата Англии.