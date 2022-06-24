Президент «Анжи» Осман Кадиев: «Ред Булл» хотел нас спонсировать и переименовать команду

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал, кто мог начать спонсировать дагестанский клуб. Ранее предприниматель неоднократно критиковал руководство республики за его отношение к спорту.



«Ред Булл» хотел нас купить. Разговор был через посредников. Они просили переименовать команду в «Ред Булл», но я не готов был пойти на это, как и сейчас.



Долги возникли через 2,5 года после того, как я взял команду. Когда мы отыграли в Российской Премьер-Лиге с большими затратами, зарплатами. У многих ребят ещё продолжали действовать контракты. Не от всех дорогостоящих контрактов мы смогли избавиться. Конечно, мы существенно снизили расходы, которые были при Сулеймане Абусаидовиче», — цитирует Кадиева «Матч ТВ».



До Кадиева клубом владел олигарх Сулейман Керимов. Во время его пребывания в дагестанском футболе в «Анжи» перешли Самуэль Это’О (из «Интера»), Роберто Карлос (из «Коринтианса») и Юрий Жирков (из «Челси»).