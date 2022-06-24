Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: удивительно, что поляк Рыбус готов не играть в сборной ради выступления в РПЛ

Нигматуллин: удивительно, что поляк Рыбус готов не играть в сборной ради выступления в РПЛ
Комментарии

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал решение Польского футбольного союза не вызывать защитника Мацея Рыбуса в сборную Польши. Оно связано с тем, что игрок подписал контракт с московским «Спартаком».

«Новости касательно легионеров, которые вдруг решают уехать, неудивительны. Удивительны такие варианты, как у поляка Рыбуса, который готов не играть в сборной ради выступления в российском футболе», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Польский футболист ранее выступал за «Локомотив». После истечения соглашения с железнодорожниками он покинул клуб на правах свободного агента. В российском клубе защитник провёл 136 встреч, забил три мяча и отдал 12 ассистов.

Новость по теме
Дюков назвал политическим жестом решение федерации Польши не вызывать Рыбуса в сборную
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022