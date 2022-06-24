Нигматуллин: удивительно, что поляк Рыбус готов не играть в сборной ради выступления в РПЛ
Поделиться
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал решение Польского футбольного союза не вызывать защитника Мацея Рыбуса в сборную Польши. Оно связано с тем, что игрок подписал контракт с московским «Спартаком».
«Новости касательно легионеров, которые вдруг решают уехать, неудивительны. Удивительны такие варианты, как у поляка Рыбуса, который готов не играть в сборной ради выступления в российском футболе», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Польский футболист ранее выступал за «Локомотив». После истечения соглашения с железнодорожниками он покинул клуб на правах свободного агента. В российском клубе защитник провёл 136 встреч, забил три мяча и отдал 12 ассистов.
Комментарии
- 24 июня 2022
-
11:34
-
11:28
-
11:18
-
11:14
-
11:08
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:54
-
10:43
-
10:32
-
10:30
-
10:27
-
10:20
-
10:17
-
10:08
-
10:04
-
10:00
-
09:50
-
09:41
-
09:37
-
09:22
-
08:58
-
08:45
-
08:30
-
08:22
-
07:39
-
07:36
-
07:13
-
07:03
-
06:42
-
06:22
-
06:20
-
06:02
-
05:53
Партнерский контент