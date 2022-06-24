Нигматуллин: удивительно, что поляк Рыбус готов не играть в сборной ради выступления в РПЛ

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал решение Польского футбольного союза не вызывать защитника Мацея Рыбуса в сборную Польши. Оно связано с тем, что игрок подписал контракт с московским «Спартаком».



«Новости касательно легионеров, которые вдруг решают уехать, неудивительны. Удивительны такие варианты, как у поляка Рыбуса, который готов не играть в сборной ради выступления в российском футболе», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Польский футболист ранее выступал за «Локомотив». После истечения соглашения с железнодорожниками он покинул клуб на правах свободного агента. В российском клубе защитник провёл 136 встреч, забил три мяча и отдал 12 ассистов.

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