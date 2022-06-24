Перед матчем за Суперкубок России будет проведён матч ветеранов

Перед матчем за Суперкубок России по футболу, в котором трофей разыграют «Зенит» и «Спартак», организаторы рассчитывают провести матч ветеранов этих команд, сообщает «РБ-Спорт».



По информации источника, в качестве наставников клубов рассматриваются кандидатуры Олега Романцева и Георгия Ярцева, а также Властимила Петржелы. Скорее всего, матч состоится 8 июля, накануне самого матча за Суперкубок России.

Напомним, 9 июля состоится встреча за Суперкубок России, в которой сойдутся «Зенит» и «Спартак». Она пройдёт в Санкт-Петербурге. Изначально такая позиция Российского футбольного союза вызвала негодование у красно-белых. Они даже рассматривали возможность бойкота, но в итоге приняли решение сыграть эту встречу.