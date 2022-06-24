В «Динамо» рассказали о будущем Романа Евгеньева

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о будущем защитника Романа Евгеньева в московской команде. Соглашение между сторонами, согласно Transfermarkt, истекло по окончании сезона-2021/2022.
«От Евгеньева есть обратная связь. Думает о продлении, примем решение до конца месяца все вместе. У Ордеца контракт на два года. Во вторник состоялось продление решения ФИФА. По понятным причинам Иван не принимал участие в матчах. Мы ждём от него решения, потому что контракт продолжительный», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
23-летний Евгеньев с 2010 по 2013 год находился в академии московского «Спартака». После этого Роман перешёл в команды структуры «Динамо». За основной состав сине-бело-голубых защитник в 86 матчах забил два гола и отдал две результативные передачи.
29-летний Ордец, который перешёл в «Динамо» из донецкого «Шахтёра» в 2019 году, перестал выступать за команду после событий на Украине.
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