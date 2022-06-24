В «Реале Сосьедад» опровергли интерес к Себастьяну Шиманьски

Пресс-служба «Реала Сосьедад» опровергла интерес команды к подписанию контракта с полузащитником московского «Динамо» Себастьяном Шиманьским. Ранее испанские СМИ называли бело-голубых и «Севилью» претендентами на 23-летнего футболиста сборной Польши.

«Шиманьски? На данный момент мы не работаем ни над одним подписанием», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха в пресс-службе клуба.

Шиманьски играет за «Динамо» с 2019 года, когда москвичи купили Себастьяна у польской «Легии» за € 5,5 млн. В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 31 матче, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

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