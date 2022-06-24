В «Севилье» отреагировали на новость, что клуб интересуется игроком «Динамо» Шиманьским

Директор по связям с общественностью «Севильи» Хесус Гомес прокомментировал информацию об интересе команды к полузащитнику московского «Динамо» Себастьяну Шиманьскому.

«Это неправда. Мы не заинтересованы в Шиманьском», — сказал Гомес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее испанские СМИ сообщили, что к 23-летнему Шиманьскому проявляют интерес две местные команды — «Севилья» и «Реал Сосьедад». Сообщалось, что «Динамо» запрашивает за своего футболиста € 12 млн.

Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» в июле 2019 года. С тех пор в 85 матчах полузащитник отметился восемью забитыми голами и 17 результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

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