Игорь Акинфеев посетил тренировку женской сборной России

Вратарь московского ЦСКА и в прошлом голкипер национальной команды Игорь Акинфеев побывал на тренировке женской сборной России на учебно-тренировочной базе в Новогорске, сообщает YouTube-канал «Женский футбол России».

Знаменитый футболист посмотрел на выполнение вратарских упражнений и поинтересовался длительностью сборов. Акинфеев также спросил о времени начала товарищеского матча сборной с женским ЦСКА.



«У меня параллельно тренировка… ну посмотрим. Всего доброго, главное, без травм!» — завершил разговор с одной из сотрудниц сборной Игорь.



Напомним, сбор в Новогорске начался 20 июня и продлится до 28 июня. 27 июня сборная России проведёт контрольный матч с ЦСКА. На сбор вызваны 26 футболисток. Мужская команда ЦСКА также сейчас находится на сборах в Новогорске.