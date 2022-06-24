Игорь Акинфеев посетил тренировку женской сборной России

Вратарь московского ЦСКА и в прошлом голкипер национальной команды Игорь Акинфеев побывал на тренировке женской сборной России на учебно-тренировочной базе в Новогорске, сообщает YouTube-канал «Женский футбол России».
Знаменитый футболист посмотрел на выполнение вратарских упражнений и поинтересовался длительностью сборов. Акинфеев также спросил о времени начала товарищеского матча сборной с женским ЦСКА.
«У меня параллельно тренировка… ну посмотрим. Всего доброго, главное, без травм!» — завершил разговор с одной из сотрудниц сборной Игорь.
Напомним, сбор в Новогорске начался 20 июня и продлится до 28 июня. 27 июня сборная России проведёт контрольный матч с ЦСКА. На сбор вызваны 26 футболисток. Мужская команда ЦСКА также сейчас находится на сборах в Новогорске.
- 24 июня 2022
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