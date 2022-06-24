Источник: Ян Кухта не вернётся в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта не вернётся в расположение московской команды. Это решение связано с семейными проблемами, произошедшими в семье чешского футболиста, и не касается политических событий. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». По сведениям источника, в семье 25-летнего Кухты и его жены Барбары случились проблемы с их ребёнком.

Сообщается, что нападающий может вернуться в «Славию», из которой он переходил в «Локомотив» за € 5 млн. Чешская команда может вернуть полную стоимость Кухты или часть от этих средств. Также Яном интересуются другие чешские клубы.

В 11 матчах за «Локомотив» Кухта забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

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