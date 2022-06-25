Индзаги: в Италии нет лёгких матчей, а играть мы будем дважды в неделю

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал календарь игр чемпионата Италии сезона-2022/2023. В стартовом туре «нерадзурри» предстоит на выезде встретиться с «Лечче».



«Начнём сезон матчем с командой, которая только повысилась в классе. Это интересно, и мы должны быть полностью сосредоточены. В Италии не бывает лёгких матчей. При этом мы будем играть дважды каждую неделю. Нам следует ответственно подойти к подготовке, убедиться, что мы проводим её должным образом, а затем в каждой игре действовать решительно и с тем же желанием победить», – сказал Индзаги в интервью для официального сайта «Интера».



Отметим, несколько дней назад Индзаги подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до лета 2024 года. Симоне принял руководство командой в июне 2021-го, завершив работу с римским «Лацио». С «Интером» он уже стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В чемпионате прошлого сезона команда финишировала второй следом за «Миланом».

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