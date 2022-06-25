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Сборная Франции разгромила Италию на чемпионате Европы U19

Сборная Франции разгромила Италию на чемпионате Европы U19
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Вчера, 24 июня, прошёл третий тур в групповом этапе чемпионата Европы среди юношей до 19 лет. Турнир проходит в Словакии. В этот день чемпионата Европы были сыграны два матча в группе A.

В первой игре встретились сборные Франции и Италии. Встреча прошла на стадионе «MOL-Арена» в городе Дунайска-Стреда (Словакия) и завершилась разгромной победой французов со счётом 4:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте отличился итальянский полузащитник Кристиан Вольпато, ему ассистировал Джузеппе Амброзино. Через восемь минут счёт сравнял хавбек сборной Франции Флоран да Силва, голевой пас отдал Ламин Сиссе.

На 36-й минуте поле передачи да Силвы полузащитник Лум Чауна вывел французов вперёд. На 69-й минуте Чауна оформил дубль, результативную передачу оформил Варрен Бондо. Через 10 минут нападающий Тайрик Арконте довёл счёт до разгромного, передача на счету Алана Виржиниуса.

В другом матче сошлись национальные команды Румынии и Словакии. Хозяева турнира одержали победу – 1:0. Единственный гол забил нападающий Адам Григер.

Напомним, Франция и Италия вышли в полуфинал чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.

U19 ЧЕ-2022. Группа A
24 июня 2022, пятница. 18:30 МСК
Франция U19
Окончен
4 : 1
Италия U19
0:1 Вольпато – 16'   1:1 да Силва – 24'   2:1 Чауна – 36'   3:1 Чауна – 69'   4:1 Арконте – 79'
U19 ЧЕ-2022. Группа A
24 июня 2022, пятница. 18:30 МСК
Румыния U19
Окончен
0 : 1
Словакия U19
0:1 Григер – 90+5'
Комментарии
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