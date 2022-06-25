Сборная Франции разгромила Италию на чемпионате Европы U19

Вчера, 24 июня, прошёл третий тур в групповом этапе чемпионата Европы среди юношей до 19 лет. Турнир проходит в Словакии. В этот день чемпионата Европы были сыграны два матча в группе A.
В первой игре встретились сборные Франции и Италии. Встреча прошла на стадионе «MOL-Арена» в городе Дунайска-Стреда (Словакия) и завершилась разгромной победой французов со счётом 4:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте отличился итальянский полузащитник Кристиан Вольпато, ему ассистировал Джузеппе Амброзино. Через восемь минут счёт сравнял хавбек сборной Франции Флоран да Силва, голевой пас отдал Ламин Сиссе.
На 36-й минуте поле передачи да Силвы полузащитник Лум Чауна вывел французов вперёд. На 69-й минуте Чауна оформил дубль, результативную передачу оформил Варрен Бондо. Через 10 минут нападающий Тайрик Арконте довёл счёт до разгромного, передача на счету Алана Виржиниуса.
В другом матче сошлись национальные команды Румынии и Словакии. Хозяева турнира одержали победу – 1:0. Единственный гол забил нападающий Адам Григер.
Напомним, Франция и Италия вышли в полуфинал чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.
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