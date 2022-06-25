В академии «Зенита» прошли сборы для детей с синдромом Дауна

Вчера, 24 июня, в академии «Зенита» завершились вторые тренировочные сборы команды «47 в Игре», игроками которой являются дети с синдромом Дауна. Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».
Отмечается, что в течение двух недель юные футболисты в возрасте от восьми до 20 лет обучались в академии санкт-петербургского клуба под руководством тренеров академии и основного состава сине-бело-голубых.
«В этом году мы расширили заявку: вместо 10 спортсменов ежедневно занималось 18. Нам также удалось привезти троих легионеров: из Уфы, Ижевска и воспитанника детского дома-интерната №1 Петергофа. Количество тренировок также увеличилось, акцент сделан на общей физической подготовке: силе, ловкости, координации, выносливости, скорости.
С 11 по 24 июня ежедневно футболисты проводили три тренировки: общая физическая подготовка и аэробная разминка, когнитивная тренировка и игровое занятие. Мы делили ребят на несколько групп для выполнения специальных упражнений, а вратари отдельно совершенствовали свои физические и технические качества. Особое место в учебном процессе занимали упражнения на прорабатывание комбинаций и установление контакта между игроками. В нашем тренерском штабе работало семь квалифицированных сотрудников, четверо из которых находились с командой постоянно», — сказал главный тренер «47 в Игре» Павел Путинцев.
- 25 июня 2022
-
16:34
-
16:29
-
16:16
-
16:13
-
15:56
-
15:47
-
15:40
-
15:22
-
15:21
-
15:14
-
14:59
-
14:56
-
14:49
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:24
-
14:21
-
14:18
-
14:03
-
13:51
-
13:50
-
13:38
-
13:38
-
13:31
-
13:27
-
13:25
-
13:10
-
13:02
-
12:53
-
12:46
-
12:45
-
12:33
-
12:31
-
12:15