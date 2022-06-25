В академии «Зенита» прошли сборы для детей с синдромом Дауна

Вчера, 24 июня, в академии «Зенита» завершились вторые тренировочные сборы команды «47 в Игре», игроками которой являются дети с синдромом Дауна. Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».



Отмечается, что в течение двух недель юные футболисты в возрасте от восьми до 20 лет обучались в академии санкт-петербургского клуба под руководством тренеров академии и основного состава сине-бело-голубых.



«В этом году мы расширили заявку: вместо 10 спортсменов ежедневно занималось 18. Нам также удалось привезти троих легионеров: из Уфы, Ижевска и воспитанника детского дома-интерната №1 Петергофа. Количество тренировок также увеличилось, акцент сделан на общей физической подготовке: силе, ловкости, координации, выносливости, скорости.



С 11 по 24 июня ежедневно футболисты проводили три тренировки: общая физическая подготовка и аэробная разминка, когнитивная тренировка и игровое занятие. Мы делили ребят на несколько групп для выполнения специальных упражнений, а вратари отдельно совершенствовали свои физические и технические качества. Особое место в учебном процессе занимали упражнения на прорабатывание комбинаций и установление контакта между игроками. В нашем тренерском штабе работало семь квалифицированных сотрудников, четверо из которых находились с командой постоянно», — сказал главный тренер «47 в Игре» Павел Путинцев.

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