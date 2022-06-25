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Стали известны игроки «Коринтианса», которых могут обменять на форварда «Зенита» Алберто

Стали известны игроки «Коринтианса», которых могут обменять на форварда «Зенита» Алберто
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Вратарь «Коринтианса» Иван и полузащитник Густаво Мантуан могут перейти в «Зенит» в обмен на нападающего санкт-петербургского клуба Юри Алберто. Об этом сообщает в соцсетях журналист Фабио Алейшо.

По информации источника, решение об обмене футболистами должно быть принято «Зенитом» и «Коринтиансом» сегодня, 25 июня.

Иван выступает за «Коринтианс» с января 2022 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего бразильца составляет € 2,5 млн.

Мантуан является воспитанником клуба. Его контракт действует до января 2025 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в € 1,5 млн.

Напомним, Юри Алберто перешёл в «Зенит» в январе нынешнего года, подписав соглашение до июня 2027-го. По данным Transfermarkt, цена Алберто — € 16 млн. За «Зенит» форвард сыграл в 16 матчах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

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Источник: «Зенит» обменяет Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса»
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